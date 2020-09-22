МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе четвертый месяц подряд наращивали вложения в драгоценные металлы: за прошлый месяц они выросли сразу на 26,2% и на 1 сентября достигли исторического максимума в 567,9 миллиарда рублей. В перерасчете на золото инвестиции достигли рекордной 121 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

Так, в рублевом выражении вложения банков в драгоценные металлы выросли почти на 118 миллиардов рублей, или на 26,2%. При этом темпы роста в месячном выражении все же замедлились — в июле инвестиции банков в драгметаллы подскочили на 40,6%.

В пересчете на золото вложения кредитных организаций в драгоценные металлы выросли на 23,3 тонны, или на 23,8%, до 121 тонны.

Российские банки начали сокращать вложения в драгметаллы, в перерасчете в золото, в ноябре прошлого года — тогда они продали сразу 15,2 тонны, а следующие пять месяцев они стабильно продавали по 3,5-4,6 тонны золота. В результате за ноябрь 2019 года — апрель 2020 года банки в совокупности продали 35,7 тонны золота. Но в мае они вновь начали наращивать свои вложения, увеличив запасы на 6,2 тонны, в июне — еще на 0,9 тонны, а в июле — сразу на 17,2 тонны.

Сам ЦБ РФ на прошлой неделе сообщил, что в августе пятый месяц подряд не закупал золото, в результате чего на 1 сентября его запасы сохранились на уровне 2298,5 тонны. При этом стоимость золота в резервах за август выросла на 0,18% — до 144,588 миллиарда долларов. В то же время доля золота в международных резервах сократилась до 24,32% с рекордных 24,39%.