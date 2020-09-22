МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками, а с их близкими и знакомыми — лишь при условии письменного согласия последних.

Документ, внесенный депутатами Ириной Яровой и Андреем Исаевым, устанавливает ограничения для коллекторов в части их общения с должниками, а также их родственниками и знакомыми. В нем предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпция несогласия" третьих лиц, поясняла ранее Яровая.

Согласно проекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его, подчеркивала депутат.

Действующее законодательство допускает взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения, отмечала Яровая.

Комитет по финрынку в своем заключении на законопроект также обращает внимание на имеющиеся случаи, когда взыскатели злоупотребляли своим правом и даже при наличии устного выражения несогласия третьего лица на взаимодействие с ним продолжали такое взаимодействие вплоть до обращения третьего лица в суд. Кроме того, зачастую заемщики при получении кредита указывают третьих лиц для возможного взаимодействия по поводу возврата просроченной задолженности, предварительно не заручившись их согласием на такое взаимодействие.

Внедрение "проектируемых механизмов" будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физическими лицами, не являющимися должниками, считает комитет. Правительство РФ также поддерживает законопроект.