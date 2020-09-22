МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сбербанк и компания Mubadala Investment Company, суверенный инвестиционный фонд Абу-Даби, сегодня подписали соглашение о стратегическом взаимодействии для изучения возможностей взаимовыгодного сотрудничества, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов Mubadala в России и других странах, консультационные услуги, услуги банка по хеджированию валютных и кредитных рисков, а также в других направлениях", — говорится в сообщении.

Помимо этого, соглашение открывает возможности взаимодействия и инвестиций в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, естественных наук, венчурного капитала, "исламского" финансирования, телемедицины и образования. Сбербанк и Mubadala также совместно разработали детальную дорожную карту, которая конкретизирует взаимодействие по этим направлениям.

Отмечается, что стратегическое сотрудничество Сбербанка и Mubadala позволит раскрыть потенциал в сфере совместных инвестиций как в России, так и на Ближнем Востоке, которые внесут вклад в рост экспортно-импортных операций между компаниями двух регионов.

Кроме того, в соответствии со взятыми обязательствами до конца года Сбербанк откроет представительство в Абу-Даби с целью продвижения инвестиционной деятельности путем реализации проектов клиентов банка как в традиционном, так и "исламском" финансировании посредством сотрудничества с фондами, финансовыми учреждениями и другими организациями на Ближнем Востоке.

"Заключение соглашения с такой авторитетной международной инвестиционной компанией как Mubadala отражает возросший интерес капитала стран Персидского залива к возможностям российского рынка, и это взаимный интерес. Российский бизнес демонстрирует сегодня серьёзный потенциал для развития", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.