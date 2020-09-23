МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Еще около сотни банков в России уйдут с рынка в ближайшие три года, причем треть из них закроется добровольно без вмешательства ЦБ, однако речь идет о небольших игроках, которые не могут создать проблем для сектора в целом, заявил глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

"Пространство для экстенсивного роста рейтингов в банковском секторе имеется, но оно ограничено — в ближайшие три года количество банков сократится на сотню… Думаю, около трети из этой сотни закроются добровольно — в последние годы набирает обороты тренд на цивилизованный выход из бизнеса", — рассказал Сухов в интервью газете "Известия".

Он пояснил, что многие банки теряют рентабельность, а коронакризис и снижение ставок "подстегнули эту тенденцию". Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк — бесперспективное занятие и проще сдать лицензию.

"Похоже, Банк России не сдерживает этот процесс. Еще десяток организаций, может быть, чуть больше, присоединится к другим, более крупным. Часть из них уже де-факто входит в ту или иную группу. Объединение бизнеса под одним брендом — это просто вопрос экономии", — добавил Сухов.

Остальные, по его словам, уйдут через отзыв лицензии со всеми вытекающими последствиями: выплатами АСВ, потерями клиентов и так далее. Глава АКРА подчеркнул, что речь идет о "небольших банках", которые не могут создать проблем для доверия к сектору в целом.