МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Глава и основной владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков заявил в среду утром, что пока не продал компанию "Яндексу".

Он отметил, что сделка только обсуждается.

В среду на новостях о продаже "Тинькофф банка" акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются.

При этом цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", на Лондонской фондовой бирже (LSE) растет во вторник на 6%.