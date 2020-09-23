МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS Group) продолжит работать под своим брендом после ее продажи "Яндексу", сообщил бизнесмен, совладелец группы Олег Тиньков.

"Тинькофф" брэнд остаётся", — написал он в своем Instagram.

"Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

Ранее в среду Тиньков уже сообщил, что еще не продал "Тинькофф", сделка с "Яндексом" пока обсуждается. При этом он назвал планируемую сделку не продажей, а скорее слиянием двух компаний. Кроме того, Тиньков заявил, что точно останется в группе в случае ее продажи "Яндексу" и продолжит заниматься "Тинькофф".

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — "Тинькофф банк". Трасту семьи Тинькова в настоящее время принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — free float. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 августа занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 миллиарда рублей.