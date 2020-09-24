МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Рост числа граждан, пострадавших от так называемых "платформ для заработка" в интернете, начиная с марта продолжился, а после снятия карантинных мер в стране зафиксировано резкое увеличение сомнительных предложений об инвестициях в медицину и фармацевтику, рассказал РИА Новости управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.

"Начиная с марта мы фиксируем рост обращений в фонд граждан, пострадавших от "платформ для заработка". Эти "платформы" стали создаваться еще с весны прошлого года, но с момента введения карантина их активность кратно возросла. В летние месяцы 2020 года количество поисковых запросов с названиями наиболее известных "платформ" выросло почти в три раза (на 187%). Фактически речь идет об одной из форм вовлечения в мошеннические "форекс-проекты", — заявил он.

По словам эксперта, потенциальным жертвам подсовывают грубо сделанные фальшивые статьи, в которых упоминаются известные люди, компании, которые якобы создали алгоритмы для постоянного получения дохода на финансовых рынках. Кроме того, в большинстве случаев эти рассказы содержат ссылку на государство, которое поддерживало или даже инициировало создание "платформ", а сайты содержат нарисованные в фотошопе лицензии. А после карантина наблюдается увеличение предложений таких "инвестиций" в медицину, фармацевтику, отметил Сафиулин.

"В рекламе обычно упор делается на невероятной доходности, которую обеспечивает пандемия. То, что предприимчивые производители весной могли заработать на острейшем дефиците средств индивидуальной защиты и некоторых лекарств – это правда. Но сегодня все высоко рентабельные заказы разобраны крупными корпорациями, а рассказы кооперативов или ни кому неизвестных компаний о чудесных проектах, которые способны обогатить инвесторов – скорее всего рекламная уловка бизнесменов, за которой ничего нет, кроме долгов учредителей", — добавил он.

Эксперт также отметил, что доля обращений граждан в его фонд по поводу мошеннических форекс-проектов выросла в текущем году до 17% с 13%.

"Раньше основной базовой аудиторией "форекс-кухонь" были относительно продвинутые в финансовом плане люди, которые до этого занимались инвестициями, интересовались рынком ценных бумаг. Основными формами вовлечения в недобросовестные проекты были курсы трейдинга, консультационное сопровождение инвесторов. Сегодня аферисты с помощью "платформ" стремятся расширить аудиторию за счет граждан, которые раньше никогда не интересовались финансовым рынком", — заключил он.