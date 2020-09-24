МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Visa запустила в России систему бесконтактных платежей Visa Tap to Phone, разработанную для малого и среднего бизнеса и позволяющую принимать платежи с помощью смартфона без дополнительного оборудования, сообщила компания.

Первыми операторами Visa Tap to Phone стали Сбербанк и "Банк Русский Стандарт".

"Visa сертифицировала в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах Visa Tap to Phone, которое предназначено для малых и средних торгово-сервисных предприятий и позволяет им принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, без дополнительного оборудования….Технология Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон или планшет на базе Android… в POS-терминал для приема бесконтактных платежей, без дополнительного оборудования.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование данной технологии снижает нагрузку на торгово-сервисные предприятия в связи с обработкой наличных, позволяет увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

"От внедрения решения на базе Visa Tap to Phone выигрывает вся индустрия в целом, так как данная технология позволяет значительно расширить возможности приема электронных платежей в торгово-сервисной сети и сделать безналичные расчеты более доступными в интересах потребителей, торгово-сервисных предприятий и банков", — приводятся в сообщении слова генерального директора Visa в России Михаила Бернера.