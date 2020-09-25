МЕХИКО, 25 сен /ПРАЙМ/. Совет управляющих Банка Мексики сообщил о пятом за этот год снижении межбанковской процентной ставки до уровня 4,5% на фоне продолжающегося кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Основываясь на сценариях прогноза инфляции и учитывая пространство, хотя и ограниченное, которое они дают в балансе денежно-кредитной политики, с присутствием всех своих членов Правление единогласно решило снизить целевой показатель межбанковской процентной ставки овернайт до уровня 4,25%", — говорится в коммюнике на сайте Банка Мексики.

Экономисты банка указали на восстановление мировой экономической активности и сохранение уровней инфляции ниже целевых показателей в странах с развитой экономикой, прогнозируя для таких стран длительный период адаптивной денежно-кредитной политики.

По информации Банка Мексики, общая годовая инфляция в стране выросла с 3,62% до 4,10% в период с июля по первую половину сентября 2020 года — наблюдается рост цен на энергоносители и изменение базовой инфляции, при этом цены на услуги остаются низкими, а цены на товары растут.

Ранее в 2020 году Банк Мексики пять раз снижал процентную ставку на 50 базисных пунктов, участники финансового рынка называли эти меры ожидаемыми и соответствующими мировой практике в условиях рецессии.

Министерство финансов Мексики в экономическом пакете на 2021 год предусмотрело снижение межбанковской процентной ставки до уровня 4% к началу этого периода.