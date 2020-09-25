ТОКИО, 25 сен /ПРАЙМ/. Японский почтовый банк (Japan Post Bank) сообщил о похищении более 60 миллионов иен (около 570 тысяч долларов) через кошелек-приложение одного из сотовых операторов.

Банк выяснил, что за три года со счетов его вкладчиков через приложения для расчетов в интернете, в частности через приложение для сотовых телефонов "docomo-счет" и "docomo-оплата" одного из крупнейших операторов NTT Docomo, было снято около 60 миллионов иен (570 тысяч долларов).

Скандал вокруг снятия денег из японских банков при помощи приложения "docomo-счет" и "docomo-оплата" разгорелся около недели назад. Пользователь может перевести сумму со своего счета в банке на счет docomo, а затем совершать покупки через телефон. Для открытия "docomo-счета" достаточно лишь адреса электронной почты. Этим, по всей видимости, и воспользовались злоумышленники. Они стали выводить средства со счетов вкладчиков на поддельные "docomo-счета".

Несмотря на то, что есть ограничение в 300 тысяч иен (2,8 тысяч долларов) в месяц по переводу денег на электронный счет, в ряде случаев со счетов снимались суммы, в два и более раз превосходящие это ограничение. Если неделю назад речь шла о том, что пострадали вкладчики 11 банков, а сумма ущерба составила в совокупности 27 миллионов иен (257 тысяч долларов), то сейчас выясняется, что это была лишь вершина айсберга.

Компания NTT Docomo обязалась компенсировать пострадавшим вкладчикам банков ущерб. Одновременно с этим выяснилось, что в Японском почтовом банке 12 электронных сервисов помимо "docomo-счета" также использовались для похищения денег со счетов вкладчиков. В настоящее время 35 банков, подключенных к "docomo-счету", временно приостановили подключения, идут проверки безопасности.