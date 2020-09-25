МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 февраля рассмотрение иска банка "Траст", который оспаривает ряд сделок с участием "Открытие Холдинга", причинивших, как считает истец, ему убытки на 18 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.

После привлечения в январе к делу третьим лицом кипрской компании Despacio это уже пятое отложение слушаний, вызванное отсутствием надлежащего уведомления этой компании о судебном разбирательстве.

Ответчиками по иску "Траста" являются "Открытие Холдинг", в прошлом основной акционер банка "ФК Открытие", его дочерняя компания "Открытие Капитал" и компания "Тренд", которая, как заявил ее представитель в суде, не связана с группой "Открытие". Компания Despacio, входящая, по данным СМИ, в концерн "Россиум", приобрела у "Открытие Капитала" 100% акций компании Otkritie Capital International Limited (OCIL), и ее права могут быть затронуты судебным актом по делу.

Как ранее пояснил истец, "Траст" в январе 2017 года выдал кредит в размере 18 миллиардов рублей компании "Открытие Капитал", параллельно "Открытие Холдинг" получил заем от компании "Тренд" на 250 миллионов евро. После введения в августе 2017 года временной администрации в банк "Открытие", по словам истца, "чудесным образом в очень сжатые сроки" проходят такие сделки: "Открытие Холдинг" принимает на себя обязательства по возврату кредита "Трасту" (18 миллиардов рублей), а "Открытие Капитал" обязуется передать денежные средства в пользу "Открытие Холдинга".

При этом, как заявил истец, "Открытие Капитал" продает принадлежащие ему акции OCIL примерно за 300 миллионов евро и в тот же день, 6 сентября, заключает с компанией "Тренд" договор, по которому получает права требования к "Открытию Холдингу".

В результате, по словам юриста "Траста", "Открытие Капитал" становится должен "Открытие Холдингу" 18 миллиардов рублей, и одновременно является кредитором "Открытие Холдинга" на сумму 250 миллионов евро (около 18 миллиардов рублей). "Траст" полагает, что все сделки были заключены ему во вред, так как вместо заемщика "Открытие Капитал", владевшего ликвидным активом (100% акций OCIL), он получил права требования к "фактически недееспособному" "Открытие Холдингу".

"Траст" просит восстановить "Открытие Капитал" в качестве своего заемщика, восстановить "Открытие Холдинг" в качестве заемщика по займу от "Тренда", а также взыскать с "Тренда" в пользу "Открытие Капитала" около 252 миллионов евро (эту сумму последний отдал "Тренду" по договору цессии). Ответчики иск не признают. На заседании в январе они говорили, что все сделки были не связанными, а "Открытие Холдинг" обладает достаточными активами для исполнения обязательств перед истцом. В феврале "Открытие Холдинг" подал заявление о своем банкротстве.