МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в своей новой дивидендной политике сохранит условие по достаточности капитала в 12,5% для выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Нашу трехлетнюю дивидендную политику внесем вместе с нашей стратегией, поэтому немножко терпения, в ноябре, я думаю, что она будет одобрена. Что касается сохранения норматива, но не 50%, а 12,5%, что является критически важным нормативом для нас, я думаю, что сохранится. 12,5% достаточности общего капитала как условие выплаты дивидендов в районе 50%", — сказал он.

Наблюдательный совет Сбербанка в августе подтвердил рекомендацию о выплате дивидендов за прошлый год в размере 18,7 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО. Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала в 12,5% на дивиденды направляется 50% от чистой прибыли по МСФО.