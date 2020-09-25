МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "Сбер" в чем-то является конкурентом, а в чем-то партнером интернет-компании "Яндекс", он надеется, что такая ситуация сохранится во всех случаях, вне зависимости от совершаемых сделок сторон.

"Мы в чем-то с "Яндексом" конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем. Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки не совершили, какие бы сделки не совершил "Яндекс". Противопоставление в данном случае не совсем корректно: мы уважаем наших конкурентов всех и мы уважаем "Яндекс" в частности", — сказал Греф журналистам.

"Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.