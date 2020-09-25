МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Если рынок будет оценивать "Сбер" как финтех-компанию, то его капитализация будет в 1,5-4 раза выше текущей, однако для этого компании нужно увеличить темпы роста выручки в технологических сегментах своей группы и повысить рентабельность, прокомментировал РИА Новости управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

По данным Мосбиржи, общая рыночная капитализация Сбербанка в настоящее время составляет 5,13 триллиона рублей. Глава Сбербанка Герман Греф ранее в пятницу выразил надежду, что в результате трансформации экосистемы капитализация компании будет оцениваться по принципам технологических, а не финансовых компаний.

"Капитализация "Сбера" должна быть в 1,5х-4х больше текущей, если рынок будет оценивать его как финтех-компанию, но для этого ему надо увеличить темпы роста выручки в соответствующих сегментах и повысить рентабельность", — сказал Русецкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время капитализация Сбербанка составляет один капитал. При этом, например, у российской интернет-компании "Яндекс" этот показатель находится на уровне 4,4 капитала. "У западных аналогов коэффициенты ещё больше: в среднем это 30х годовых прибылей, 6-7 капиталов и средние темпы роста 25% в год, но здесь нужно учитывать ещё и страновую риск-премию", — заключил он.

"Сбер" последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. Накануне провел масштабную презентацию своей экосистемы, которая теперь официально называется "Сбер". Греф, давно поставивший цель превратить Сбербанк в универсальную технологическую компанию, обозначил задачу экосистемы — помочь человеку решить все насущные задачи, причем сделав процесс удобнее и доступнее.