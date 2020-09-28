МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Тинькофф", ВТБ и Сбербанк занимают первые три места среди кредитных организаций страны по степени их цифровизации, к такому выводу пришли аналитики фонда "Сколково" и его резидента VR Bank, оценившие уровень развития цифровых сервисов 50 крупнейших по объему активов российских банков.

В пятерку лидеров вошли также Райффайзенбанк и Альфа-банк. А по сравнению с итогами прошлого года в топ-5 рейтинга произошли существенные изменения. Из второй десятки сразу на второе место поднялся ВТБ, а лидер прошлого рейтинга Райффайзенбанк спустился на три позиции вниз; Альфа-банк – на одну.

Эксперты изучили различные показатели лидеров отрасли, в частности, наличие актуальных цифровых сервисов, проникновение мобильных приложений банка, качество и скорость обработки обращений в соцсетях. Авторы исследования при этом отмечают в целом прогресс банковского сектора с точки зрения цифровизации.

"Улучшились мобильные приложения для клиентов, а возможность зарезервировать счёт онлайн предлагают сразу 33 банка из 50 участников рейтинга (полгода назад такая возможность была лишь у 22 банков). Почти в два раза увеличилось число банков, которые присоединились к Системе быстрых платежей (32 против 17 полгода назад). При этом электронные банковские гарантии пока предлагают лишь 15 банков, а мобильный эквайринг с помощью смартфонов — всего семь", — уточняют аналитики.

"Пандемия (нового коронавируса — ред.) обострила конкуренцию между банками за клиента, ускорила многие процессы в банках, а также изменила поведение клиентов. В период самоизоляции клиенты стали еще активнее пользоваться дистанционными каналами и банки отреагировали незамедлительно. Сервис крупных банков стал более привлекательным для клиентов, появились дополнительные онлайн-услуги", — прокомментировал полученные данные финансовый директор VR Bank Роман Ромашевский.

"Новые стратегии крупных игроков связаны с развитием информационных технологий, расходы на них в структуре операционных расходов банков растут. Судя по всему, тренд на цифровизацию не завершится вместе с эпидемией", — делает вывод он.