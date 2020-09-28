МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Татнефть" воспользовалась правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса).

Отказ от такого моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.

"Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина… уведомляет об отказе от применения в отношении публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина… моратория на возбуждение дела о банкротстве", — говорится в сообщении.

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Эта мера защиты распространяется на системообразующие и стратегические предприятия (к которым относится и "Татнефть"), а также на организации и предпринимателей в наиболее пострадавших сферах деятельности. К таким сферам отнесены, например, авиаперевозки, туризм, общественное питание, спорт и физкультура, культура, бытовые услуги.

При этом любой организации, на которую распространяется мораторий, предоставляется право отказаться от него. Для этого она должна внести соответствующее заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Но если правительство РФ продлит действие моратория, то такой отказ утратит свою силу и организации придется повторно заявлять об отказе от моратория путем внесения сведений об этом в реестр.