МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Выдачи микрозаймов в России продолжают расти четвертый месяц подряд, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты объясняют такую тенденцию рядом факторов, в том числе перетоком клиентов из банков в микрофинансовые организации.

Суммы выдач микрозаймов стабильно растут с апреля, свидетельствуют данные "Эквифакса". Если в апреле было выдано займов на сумму 12,4 миллиарда рублей, то в мае – на 33,8% больше (16,6 миллиарда), в июне – на 6% (17,6 миллиарда), в июле – на 9,7% (19,3 миллиарда), в августе – на 6,2% (20,5 миллиарда).

При этом апрельский показатель был на 46,3% ниже мартовского значения (23,1 миллиарда рублей).

Рост выдачи микрозаймов объясняется одновременно рядом факторов, среди которых в качестве наиболее значимого можно выделить восстановление спроса на займы после драматического падения объема выдач в апреле текущего года, поясняет гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. С другой стороны, рост спроса и некоторая стабилизация качественных характеристик потребителей, обращающихся за займами, позволяет МФО оптимизировать кредитные политики для повышения уровня одобрения.

"В качестве третьего фактора, влияющего на объем выдачи микрозаймов, является некоторый переток клиентов от банков в МФО. Можно предположить, что такой переток объясняется тем, что отдельным категориям потребителей не удалось восстановить платежеспособность после обращения в банки за кредитными каникулами", — считает Лагуткин.