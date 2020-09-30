ПЕКИН, 30 сен — ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС одобрил три кредита общим объемом более 300 миллионов долларов на реализацию трех отдельных инфраструктурных проектов в России, говорится в заявлении банка.

"Правление Нового банка развития одобрило кредит в размере 100 миллионов евро (более 117 миллионов долларов) Черноморскому банку торговли и развития (BSTDB) на развитие сектора водного транспорта России", — говорится в документе.

Уточняется, что деньги будут направлены на проекты, способствующие увеличению пропускной способности и эффективности портов и пассажирских терминалов, а также обновлению парка грузовых и пассажирских судов.

"Кредит Нового банка развития в основном будет направлен на развитие инфраструктуры, благоприятствующей торговле в России, включая морские порты и морские суда, но также будет иметь более широкий охват за счет включения и речного транспорта", — отметили в банке.

Также сообщается, что банк одобрил предоставление двух кредитов по 100 миллионов долларов Евразийскому банку развития (ЕАБР) на реализацию программы строительства в России платных дорог и на программу модернизации системы водоснабжения и санитарии в РФ.

Предполагается, что в рамках проекта будет добавлено около 500 километров дополнительной протяженности автомагистралей вместе с мостами, пересечениями и другими инженерными элементами, что улучшит транспортное сообщение в стране.

Касательно программы водоснабжения и водоотведения отмечается, что кредит поспособствует модернизации систем водоснабжения и канализации в ряде российских городов.

Новый банк развития — международный финансовый институт, учрежденный 15 июля 2014 года по итогам саммита БРИКС соглашением между РФ, Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Цель его деятельности — мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах посредством предоставления в рамках государственных и частных проектов займов, гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментов.