МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести в России льготную ставку по ипотеке для усыновителей и сообщила РИА Новости, что разрабатывает соответствующий законопроект.

"В рамках защиты и развития института семьи в Российской Федерации, а также в дополнение к направленной ранее инициативе об установлении льготы в виде досрочного выхода на пенсию для усыновителей, предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов", — говорится в письме (есть у РИА Новости).

По мнению депутата, это позволит открыть новые перспективы для усыновителей через создание выгодных условий в сфере приобретения жилой площади.

"Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства", — считает парламентарий.

Она пояснила, что согласно действующему законодательству, дети, находящиеся под опекой, имеют право на получение жилья, а в случае усыновления ребенок лишается такого права. В связи с этим многие семейные пары предпочитают усыновлению опекунства, отметила депутат.

Как рассказала РИА Новости Строкова, письмо с таким же предложением уже было направлено в Минпросвещения, но поддержки инициатива не нашла. По мнению министерства, установление пониженной процентной ставки на ипотеку для усыновителей в настоящих реалиях считается избыточным предложением на фоне уже существующих льгот, направленных на поддержку детей, семьи и материнства в целом.

"В любом случае, получив ответ от министерства, мы теперь имеем у себя в распоряжении аргументацию, на которую будут опираться противники установления пониженной процентной ставки на ипотеку для усыновителей. Необходимо понимать, что работа над законопроектом началась и соответствующее предложение обязательно будет внесено на рассмотрение в Государственную думу", — сказала депутат.