ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт /ПРАЙМ/. Министерство экономического развития проведет консультацию с Центральным банком РФ, на которой будет рассмотрен вопрос об обязательном условии для банков пояснять клиентам причину отказа в получении кредита, сообщил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Камчатского края.

Просьбу рассмотреть поправки в федеральное законодательство в части предоставления кредитными организациями информации о причине отказа в получении кредита озвучила руководитель Камчатского центра кадровых технологий Галина Зинкевич.

"Проведем консультацию с (Центральным) банком России на эту тему. Думаю, что точно в нашей возможности — это по нашим госпрограммам… Мы продумаем систему, чтобы банки предпринимателям сообщали, почему идет отказ", — сказал Решетников.

Кроме того, он сообщил, что Минэкономразвития РФ создает единую платформу в рамках обновленного нацпроекта для предпринимателей, где этот аспект будет отражен.

"Создаем единую платформу в рамках обновленного нацпроекта для предпринимателей, в том числе, где мы будем еще в скоринговой модели собирать (информацию), где и в каких банках принимали, на какой примерно кредит могут рассчитывать, сильные и слабые стороны, куда обратиться за тем же обеспечением в региональную организацию. Будем все элементы сопоставлять", — сказал Решетников.