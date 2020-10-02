МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Рынок онлайн-кредитования вступил в мобильную эру: в 2020 году доля кредитов, оформляемых с помощью смартфонов, вплотную приблизилась к отметке в 90%, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Клиентура финансовых онлайн-сервисов завершает свою трансформацию, превращаясь в исключительно мобильный сегмент. Так, если в 2016-2017 году доля "мобильных" клиентов онлайн-кредиторов составляла порядка 50% и 60% соответственно, то в последнее время этот показатель вплотную приблизился к отметке в 90%", — подсчитали аналитики сервиса.

Из 89% заявок, которые оформляются с помощью смартфона, 20% приходится на мобильное приложение (их доля за год возросла на 8 процентных пунктов), остальные 69% — на мобильную версию сайта финорганизации. С помощью компьютера оформляется всего 11% всех удаленных заявок.

"Игроки, не учитывающие объективных реалий, рискуют серьезно отстать в адекватной реакции на проявление потребностей клиентов. Тем более, что уже в следующем году с учетом текущих темпов развития тренда, показатель мобильности клиентской аудитории обещает достигнуть 95%", — считают аналитики сервиса.