МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Средний чек россиян при покупке электронных книг оказался вдвое выше трат на бумажные издания, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров — его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования проанализировали количество, средние чеки операций по картам банка за 8 месяцев 2020 года, а также за аналогичный период прошлого года. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста клиентов и сезонности покупок.

"В среднем на покупку книг по картам за 8 месяцев 2020 года тратили 860 рублей. Примечательно, что на фоне режима самоизоляции, который выпал на обозреваемый период, и роста востребованности дистанционного шопинга, средний чек онлайн-покупки книг (1 102 рубля) оказался на 50% выше, чем в традиционных офлайн-магазинах (733 рубля)", — подсчитали аналитики.

Самую большую динамику роста среднего чека (офлайн плюс онлайн) за 8 месяцев показали самые молодые книголюбы – клиенты моложе 21 года. Подобное не удивительно – в эту возрастную категорию входят учащиеся, которые помимо художественной литературы активно покупают и учебную, пояснили в кредитной организации. Их средний чек в обозреваемом периоде относительно прошлого года вырос на 59% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 742 рубля.

У клиентов 21-30 лет средний чек вырос на 7% и составил 624 рубля, 31-40 лет – 852 рубля (рост на 4%). Самый высокий средний чек за 8 месяцев 2020 года оказался у покупателей книг 41-50 лет – 958 рублей, а его рост относительно 8 месяцев 2019 года составил 2%.

Клиенты 51-60 лет в среднем тратили на покупку книг 868 рублей (рост чека — 8%), а старше 61 года – 781 рубль (средний чек практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).