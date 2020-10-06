МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Статистика банковского сектора в части динамики активов в августе текущего года оказалась в целом достаточно хорошей. Согласно данным Банка России, объем активов за последний месяц лета вырос на 1% в номинальном выражении, а в реальном выражении прирост составил 0,6%. Таким образом, после небольшого снижения в апреле-мае август стал третьим подряд месяцем с положительной динамикой активов в реальном выражении. При этом реальные темпы прироста замедляются уже третий месяц. В частности, в июле прирост активов в реальном выражении составил 1,2%, после +1,6% в июне. Аналитики рассказали, как снизится прибыль российских банков в 2020 году

В целом же с начала года (январь-август) активы российских банков выросли на 10,5% в номинальном и на 6,1% в реальном выражениях. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года прирост активов в реальном выражении составил +2,4%. Таким образом, хороший результат 2020 года в значительной степени связан с мерами поддержки экономики из-за коронавируса. На скользящем 12 месячном отрезке на 1 сентября 2020 года активы в реальном выражении выросли на 9,7% против прироста на 8,9% на 1 сентября прошлого года.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам августа 2020 года. В рейтинге представлены данные на 1 сентября 2020 года по 411 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-августе 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 249 кредитных организаций или у 60,6% банков из рейтинга. Для сравнения, по итогам первого полугодия текущего года было 55,7% банков с приростом активов, а в январе-апреле 55% банков. Таким образом, доля банков с приростом продолжает немного расти. Бренд "Тинькофф" останется после сделки группы с "Яндексом"

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-августе 2020 года характеризовался СЭБ Банк, активы которого с начала года выросли почти в 2 раза. Основным источником сильной динамики активов у СЭБ Банка стал рост межбанковского кредитования. Впечатляющая динамика активов этого банка позволила ему подняться сразу на 32 позиций, и в текущем рейтинге он занимает 71-е место. У остальных банков из рейтинга темпы прироста были заметно меньше. Вторым по темпам прироста стал БНП ПАРИБА БАНК, объем активов которого с начала года увеличился на 55% (+24 позиция до 86-о места на 1 сентября 2020 года). Третьим по приросту активов в 2020 году стал ББР Банк, а объем его активов вырос на 52% (63-е место на 1 сентября 2020 года, +18 позиции). Также высокими темпами прироста в январе-августе характеризовался еще один иностранный банк — Дж.П. Морган Банк Интернешнл, объем активов которого увеличился на 49% (96-е место на 1 сентября 2020 года, +23 позиции). Стоит отметить, что три из четырех банков являются банки с иностранным участием и большая часть прироста активов у этих банков связана с ростом межбанковского кредитования.

Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-августе 2020 года показал БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы которого сократились на 60%. Значительное снижение активов у этого банка стало следствием продажи крупного пакета облигаций (более 150 миллиардов рублей). На фоне снижение активов банк опустился в рейтинге на 27 позиций и занимает 58-е место. Вторым по темпам снижения в 2020 году стал Нордеа Банк, сокращение активов у которого составило —55%. В текущем Нордеа Банк занимает 100-е место, хотя на начало текущего года был 63-м. Третье место по темпам снижения из числа крупнейших занял ЛОКО-Банк, активы которого с начала года сократились на 16%, что привело к потере 6-и позиций (до 68-о места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 сентября 2020 года располагал активами в размере 32,7 триллиона рублей или 30,8% суммарных активов банков в рейтинге. С начал года (январь-августа) активы у Сбербанка выросли на 12% или на 3,5 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов с начала года на 10,8% или на 1,6 триллиона рублей.

Рейтинг банков по объему активов на 1 сентября 2020 года в PDF-формате >>