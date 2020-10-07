МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за девять месяцев текущего года снизилась на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 559,4 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.

При этом чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в сентябре составила 79,8 миллиарда рублей против 72,1 миллиарда рублей годом ранее.

КРЕДИТЫ

Сбербанк за первые три квартала текущего года нарастил кредитование населения на 11,1%, а корпоративного сектора — на 15,1%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

Так, кредиты населению по состоянию на 1 октября выросли до 8,047 триллиона рублей с 7,244 триллиона на 1 января. А объем кредитов юрлицам увеличился до 15,348 триллиона рублей с 13,329 триллиона на начало года.

"Розничный портфель банка впервые перешел отметку в 8 триллионов рублей при поддержке ипотеки, выдача которой превысила рекордные 260 миллиардов рублей, а также потребительского кредитования", — подчеркивается в сообщении банка.

ВКЛАДЫ

Средства физических лиц в Сбербанке в январе-сентябре текущего года выросли на 9,2% — до 14,878 триллиона рублей, средства юридических лиц увеличились на 19,1%, до 7,923 триллиона рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

"Средства клиентов в сентябре увеличились на 1,5% без учета валютной переоценки: средства физических лиц — на 0,5%, средства юридических лиц — на 3,5%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 5,1%", — говорится в сообщении.