ВАШИНГТОН, 8 окт /ПРАЙМ/. Министерство финансов США оштрафовало Citibank на 400 миллионов долларов за плохой риск-менеджмент в масштабах всей компании, сообщил минфин в пресс-релизе.

Минфин принял решение, основываясь на "небезопасной и нездоровой банковской практике банка". Утверждается, что банк не организовал достаточно хорошее управление рисками, управление данными и системы внутреннего контроля, чем нарушил требования регуляторов.

От банка также потребовали "широких и всеобъемлющих" мер по исправлению ситуации. До тех пор, пока это не будет сделано, банк должен будет требовать разрешение минфина для любых крупных приобретений и может подвергнуться дополнительным ограничениям. Власти также могут потребовать увольнения топ-менеджеров банковского конгломерата.