МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Американский банк Morgan Stanley договорился о покупке одной из старейших инвестиционных компаний США Eaton Vance примерно за 7 миллиардов долларов, говорится в сообщении банка.

По условиям соглашения, расчет по сделке будет осуществлен в денежных средствах и акциях. В частности, акционеры Eaton Vance получат 28,25 доллара денежными средствами за каждую свою акцию и 0,5833 обыкновенной акции Morgan Stanley. Таким образом, стоимость одной ценной бумаги Eaton Vance оценивается примерно в 56,5 доллара. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.

Morgan Stanley полагает, что сделка будет способствовать стратегической трансформации банка в трех направлениях бизнеса: институциональные ценные бумаги, управление активами и управление инвестициями. "Eaton Vance идеально подходит для Morgan Stanley", — приводятся в сообщении слова главы банка Джеймса Гормана (James P. Gorman).

Акции Morgan Stanley на предварительных торгах в США дешевеют на 3%, Eaton Vance — растут на 44,6%.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.

Eaton Vance является одной из старейших инвестиционных компаний в США, основана в 1924 году. Число сотрудников составляет около двух тысяч человек. Eaton Vance управляет активами на сумму более 500 миллиардов долларов.