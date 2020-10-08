МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре продолжили фиксировать отток валютных вкладов, говорится в обзоре ЦБ рисков финансовых рынков.

"По оперативной информации, в сентябре продолжился отток валютных вкладов", — сказано в документе.

По данным ЦБ, российские банки в августе впервые с апреля текущего года зафиксировали отток валютных средств россиян, который составил 406 миллионов долларов. При этом физические лица сократили размещение на срочных депозитных счетах в иностранной валюте на 1 миллиард долларов.

Основной отток валютных вкладов в августе наблюдался в крупнейших банках — их клиенты за месяц забрали 866,1 миллиона долларов. Единственной системно значимой кредитной организацией, нарастившей средства россиян на валютных вкладах в августе, стал Сбербанк. Однако уже в сентябре Сбербанк зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441,8 миллиона долларов против притока в 60,6 миллиона долларов месяцем ранее.