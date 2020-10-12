МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российская Федерация вошла в первую десятку стран по цифровизации банковской системы.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обзор цифровизации коммерческих банков, составленный международной сетью "Делойт", российские банки по пяти ключевым показателям из шести превосходят среднемировой уровень.

Аналитики компании, пообщавшись под видом тайных покупателей с 318 кредитными организациями в 39 странах по всему миру, выяснили, что банки нашей страны находятся в числе мировых лидеров по параметру цифровизации услуг.

В частности, исследование показало, что на этапе поиска информации среднее значение индекса цифровизации по миру равно 45%. В России — 51%.

На этапах открытия счета и ежедневного взаимодействия со своим клиентом разрыв в пользу России составляет 7 процентных пункта.

При этом использование сервисов банка в РФ идет опережающими общемировые показатели темпами — плюс 8 п.п.

На 1 п.п. российские банки обошли среднемировые показатели индекса цифровизации при услуге закрытия счета.

Единственным аспектом клиентского обслуживания, который пока проседает в России, это первые шаги клиента.