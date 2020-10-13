МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Объединенное кредитное бюро отмечает, что отложенный спрос россиян на кредиты наличными исчерпан.

Как пишет РБК, кредитные организации в сентябре выдали на 5% меньше новых ссуд, чем в августе текущего года.

По мнению экспертов, на эту ситуацию оказали давление риски второй волны пандемии коронавируса и возможные новые ограничительные меры властей.

Сентябрь — первый месяц с кризисного апреля, когда банки РФ фиксируют спад выдачи необеспеченных кредитов.

ОКБ — единственное бюро, которое аккумулирует информацию крупнейшего в стране банка — Сбербанка.

Что касается цифр, то за сентябрь банки в России оформили 1,34 миллиона кредитов наличными. Сумма — 453,6 миллиарда рублей. По отношению к августу текущего 2020 года объем выданных ссуд упал на 3%, их количество — на 5%. В годовом выражении выдачи новых кредитов сократились на 5 и 13% соответственно.