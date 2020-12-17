МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Доступность кредитов для малого и среднего бизнеса в России в ноябре достигла исторического максимума, говорится в исследовании Промсвязьбанка (ПСБ) и "Опоры России", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам стало сложнее получить кредиты

По словам вице-президента, главы дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова, оптимистичные оценки кредитоспособности малого и среднего бизнеса объясняются отсутствием осеннего локдауна, информацией об успехах в разработке вакцин и, как следствие, ожиданием постепенного восстановления экономики.

С одной стороны, в ноябре еще осуществлялось финансирование по договорам в рамках госпрограммы льготного кредитования предпринимателей, позволявшей им восстановить деятельность, с другой — банки начинают активно выходить на рынок с новыми предложениями по кредитованию, которые на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% выглядят наиболее привлекательно, говорит он.

"По этой причине Индекс RSBI (Индекс деловой активности малых и средних предприятий – ред.) в ноябре показал максимальный за всю историю исследований рост доступности кредитов для малого и среднего бизнеса", — прокомментировал результаты исследования Тихонов.

Однако даже значительное увеличение кредитного показателя не обеспечило выход Индекса RSBI в зону роста. В ноябре деловая активность снизилась по отношению к прошлому месяцу и составила 46,1 пункта. На снижение индекса повлияли продажи, кадры и инвестиции.

Так, у бизнесменов ухудшились как фактические, так ожидаемые показатели выручки. Они более сдержано относятся к найму персонала. "Количество предпринимателей, как наращивающих, так и сокращающих инвестиции, сравнялось и составило по 17% от общего числа респондентов. В прошлом месяце инвестиции увеличивали 19% бизнесменов, а сокращали только 14%", — указывается также в исследовании.

Индекс RSBI — ежемесячное с 2020 года исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1609 компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов РФ. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 пунктов – снижение. Значения около 50 пунктов означают нейтральную зону.