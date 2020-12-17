МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, полагают опрошенные агентством Рейтер аналитики. Годовая инфляция в Великобритании в ноябре выросла ниже прогноза

Соответствующие данные регулятор опубликует в четверг, 17 декабря, в 15.00 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат сообщит окончательные данные годовой инфляции в еврозоне в ноябре. Ожидается, что дефляция составила 0,3% против 0,3% в октябре, что соответствует предварительной оценке.

В 16.30 мск министерство торговли США опубликует данные о количестве новых домов в США. Аналитики ожидают, что их число в ноябре не изменилось и осталось на отметке октября в 1,53 миллиона.

В это же время министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 декабря. Аналитики ждут снижения показателя на 53 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 800 тысяч заявок.