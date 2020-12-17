2020-12-17T08:12:55+03:00
2020-12-17T08:12:55+03:00
2020-12-17T08:12:55+03:00
2020
https://1prime.ru/banks/20201217/832603262.html
Аналитики ожидают сохранение учетной ставки Банком Англии на уровне 0,1%
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, полагают опрошенные агентством Рейтер аналитики. Соответствующие... ПРАЙМ, 17.12.2020
базовая ставка, банки, великобритания, новости, экономика, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83260/32/832603232.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/32/832603232.jpg
https://1prime.ru/images/83260/32/832603231.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/32/832603231.jpg
https://1prime.ru/images/83260/32/832603230.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/32/832603230.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20201216/832595220.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, полагают опрошенные агентством Рейтер аналитики.
Соответствующие данные регулятор опубликует в четверг, 17 декабря, в 15.00 мск.
В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат сообщит окончательные данные годовой инфляции в еврозоне в ноябре. Ожидается, что дефляция составила 0,3% против 0,3% в октябре, что соответствует предварительной оценке.
В 16.30 мск министерство торговли США опубликует данные о количестве новых домов в США. Аналитики ожидают, что их число в ноябре не изменилось и осталось на отметке октября в 1,53 миллиона.
В это же время министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 декабря. Аналитики ждут снижения показателя на 53 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 800 тысяч заявок.