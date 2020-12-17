МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки планируют сократить наполовину пластиковые карты и перевести своих клиентов на цифровые карты, сообщает РБК. В России введут новые правила оплаты наличными

В частности, о планах сократить долю пластиковых карт у россиян рассказали в Сбербанке и ВТБ. В планах: через 2-3 года довести долю клиентов с цифровыми картами вместо пластиковых до 40-50%.

Банкиры отметили, что переход будет осуществляться постепенно. В 2021 году у клиентов появится возможность оформлять цифровые карты в дополнение к пластиковым финансовым носителям. Для этого смартфон клиента должен поддерживать технологию NFC, при помощи которой можно совершать бесконтактные платежи.

Со второй половины 2021 года такая опция будет доступна и при перевыпуске карт.

Сейчас на цифровые карты приходится около 10% от всего портфеля карт Сбербанка и порядка 5% — от портфеля ВТБ.

Отмечается также, что спрос на цифровые карты со стороны клиентов в России постоянно растет.

Представители других банков в беседе с изданием заявили, что также собираются наращивать выпуск цифровых карт: именно они стали особенно востребованы среди россиян во время пандемии коронавируса. При этом полностью отказываться от выпуска пластиковых носителей банки не намерены.