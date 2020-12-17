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https://1prime.ru/banks/20201217/832605330.html
Банки хотят хотят сократить долю пластиковых карт в России
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Крупнейшие российские банки планируют сократить наполовину пластиковые карты и перевести своих клиентов на цифровые карты, сообщает РБК. В частности, о планах сократить долю... ПРАЙМ, 17.12.2020
россия, пластиковая карта, банки, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки планируют сократить наполовину пластиковые карты и перевести своих клиентов на цифровые карты, сообщает РБК.
В частности, о планах сократить долю пластиковых карт у россиян рассказали в Сбербанке и ВТБ. В планах: через 2-3 года довести долю клиентов с цифровыми картами вместо пластиковых до 40-50%.
Банкиры отметили, что переход будет осуществляться постепенно. В 2021 году у клиентов появится возможность оформлять цифровые карты в дополнение к пластиковым финансовым носителям. Для этого смартфон клиента должен поддерживать технологию NFC, при помощи которой можно совершать бесконтактные платежи.
Со второй половины 2021 года такая опция будет доступна и при перевыпуске карт.
Сейчас на цифровые карты приходится около 10% от всего портфеля карт Сбербанка и порядка 5% — от портфеля ВТБ.
Отмечается также, что спрос на цифровые карты со стороны клиентов в России постоянно растет.
Представители других банков в беседе с изданием заявили, что также собираются наращивать выпуск цифровых карт: именно они стали особенно востребованы среди россиян во время пандемии коронавируса. При этом полностью отказываться от выпуска пластиковых носителей банки не намерены.