МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки — до 89,2887 рубля, курс доллара — на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 25,85 копейки, составив 80,3179 рубля.