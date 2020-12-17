2020-12-17T14:31:05+03:00
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2020
https://1prime.ru/banks/20201217/832611525.html
Официальный курс евро на пятницу составил 89,29 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки — до 89,2887 рубля, курс доллара — на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 17.12.2020
новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,42 копейки — до 89,2887 рубля, курс доллара — на 44,2 копейки, до 72,9781 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 25,85 копейки, составив 80,3179 рубля.