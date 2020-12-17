МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора. Банк Англии признал, что безработица может превысить прогноз из-за COVID

Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения британского центробанка по ставке совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Объем выкупа гособлигаций же ожидался на уровне 825 миллиардов фунтов.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%. Безработица в Великобритании в августе-октябре выросла лучше прогноза

"Комитет пришел к выводу, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается надлежащей", — говорится в сообщении регулятора. Успешное испытание вакцин от коронавируса и планы по их распространению в первой половине следующего года, по мнению регулятора, могут снизить риски ухудшения экономических перспектив. Комитет по денежной политике не намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не увидит четких признаков прогресса в устойчивом возврате инфляции к целевому показателю 2%.

Отмечается, что перспективы экономики остаются неопределенными. Ее состояние будет зависеть от развития пандемии и мер, принимаемых для защиты населения, а также от характера торговых соглашений между Европейским союзом и Великобританией.