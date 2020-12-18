2020-12-18T10:05:07+03:00
2020-12-18T10:05:07+03:00
2020-12-18T10:05:07+03:00
2020
https://1prime.ru/banks/20201218/832619514.html
Акционеры Росбанка одобрили присоединение "Русфинанс банка"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акционеры Росбанка, российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, одобрили присоединение "Русфинанс банка", следует из материалов кредитной организации... ПРАЙМ, 18.12.2020
реорганизация, банки, росбанк, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83261/94/832619486.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83261/94/832619486.jpg
https://1prime.ru/images/83261/94/832619485.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83261/94/832619485.jpg
https://1prime.ru/images/83261/94/832619473.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83261/94/832619473.jpg
https://1prime.ru/banks/20201204/832500895.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Акционеры Росбанка, российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, одобрили присоединение "Русфинанс банка", следует из материалов кредитной организации.
"Принятое решение: реорганизовать публичное акционерное общество Росбанк в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Русфинанс банк", — сказано в документах.
Теперь в течение трех рабочих дней банк должен направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.