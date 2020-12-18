МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Акционеры Росбанка, российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale, одобрили присоединение "Русфинанс банка", следует из материалов кредитной организации. ВТБ планирует завершить интеграцию трех банков в 2021 году

"Принятое решение: реорганизовать публичное акционерное общество Росбанк в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Русфинанс банк", — сказано в документах.

Теперь в течение трех рабочих дней банк должен направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.