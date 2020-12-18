МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту "Мир" продлен до 1 июля 2021 года, следует из информационного письма ЦБ. Система "Мир" внедрила новый стандарт борьбы с кражами с банковских карт

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября, а затем — до конца года.

"Банк России информирует о неприменении до 1 июля 2021 года мер за нарушение кредитными организациями пункта 2 части 5 статьи 305 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и приложения 13 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" в связи с зачислением пенсии и иных социальных выплат… на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами", — сказано в документе.

Кроме того, регулятор рекомендовал банкам организовать дистанционное взаимодействие с клиентами, получающими пенсии и соцвыплаты на платежные карты, для выпуска им национальных платежных инструментов и их доставки при наличии такой возможности. Власти рассказали о важных нововведениях для пенсионеров в 2021 году

Одновременно ЦБ РФ посоветовал банкам в случае истечения срока действия платежных карт у пенсионеров обеспечивать до 1 июля 2021 года доступность совершения операций с картами и после истечения срока действия с учетом применяемых кредитными организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт.

"С учетом изложенного рекомендуем… уведомить клиентов – физических лиц, получающих пенсионные выплаты, о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года. При этом рекомендуется информировать указанных клиентов о возможности отказаться (в случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек", — заключил регулятор.