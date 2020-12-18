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В России отменили проверку денег на радиацию
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Радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало, и по итогам обсуждения этого вопроса с Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало, и по итогам обсуждения этого вопроса с Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, сообщила в пятницу Ассоциация банков России (АБР).
"Ассоциация банков России и комитет ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания "лабораторий" по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет", — говорится в сообщении АБР.
Отмечается, что соответствующее указание регулятора вступает в силу 19 декабря.
В ассоциации пояснили, что необходимость отмены требований по проведению радиоактивного контроля была обусловлена крайне низкой долей выявления радиоактивных банкнот. При этом кредитным организациям приходилось выделять существенные объемы расходов на выполнение этих нормативных требований.