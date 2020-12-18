МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд, следует из пресс-релиза регулятора. Регулятор воздержится от снижения ставки

"Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", — говорится в заявлении.

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики: власти начали готовиться к тому, что закрытые границы, падение цен на нефть вслед за спросом и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России впервые с 2015 года. На этом фоне ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике и уже в июле снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

После снятия жестких коронавирусных ограничений российская экономика начала постепенно восстанавливаться, но стала разгоняться и инфляция. По данным Росстата, в июле она в годовом выражении ускорилась до 3,4%, в октябре — уже до 3,99%, а в ноябре — и вовсе до 4,42%, впервые с 2015 года превысив ключевую ставку Банка России. При этом ситуация с инфляцией продолжит накаляться: как заявила на прошлой неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ к концу года ожидает ее на уровне 4,5%, а локальный пик в 5% в феврале. Банк России ожидает роста инфляции по итогам года до 4,6-4,9%

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор предпочтет оставить ставку неизменной.

При этом российский регулятор будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

"С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", — говорится в релизе регулятора. Таким образом, регулятор сохранил сигнал в "мягкой" области, хотя немного и ужесточил его.