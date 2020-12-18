МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Статистика банковского сектора в октябре, в части динамики активов, не очень впечатляющая. Согласно данным Банка России, объем активов за месяц вырос на 0,8% в номинальном выражении, а в реальном выражении прирост составил +0,9%. При этом реальные темпы прироста активов за октябрь оказались почти самыми худшими за последние пять месяцев и почти в 2 раза уступают результату сентября. В России ожидается рост ставок по ипотеке к концу года

Стоит отметить, что октябрь стал пятым месяцем подряд с положительной динамикой активов в номинальном и реальном выражениях, таким образом, пандемия во второй половине года в меньшей степени оказывает влияние на динамику банков.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в оставшиеся месяцы 2020 года реальная динамика активов будет несколько лучше, чем в октябре и российские банки закончат год на мажорной ноте.

В целом же с начала года (январь-октябрь) активы банков выросли на 15,1% в номинальном и на 8,9% в реальном выражениях. Стоит отметить, что в реальном выражении прирост 2020 года оказался наибольшим с начала 2013 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат текущего года в значительной степени связан с мерами поддержки экономики со стороны правительства из-за коронавируса и с ослаблением рубля.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 ноября 2020 года. В рейтинге представлены данные на 1 ноября 2020 года по 402 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-октябре 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 249 кредитных организаций или у 62% банков из рейтинга. Для сравнения, в январе-сентябре прирост наблюдался у 64% банков, по итогам первого полугодия — у 55,7%, а в январе-апреле у 55% банков. Несмотря на достаточно большую долю банков с приростом активов, можно говорить, что значительному числу небольших и даже средних по размеру кредитных организаций расти очень сложно в конкуренции с крупными банками. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 октября 2020 года

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-октябре 2020 года характеризовался ББР Банк, активы которого с начала года выросли на 70%. Основным источником динамики активов у ББР Банка стал рост кредитования юридических лиц (нерезидентов). Впечатляющая динамика активов этого банка позволила ему подняться сразу на 22 позиций, и в текущем рейтинге он занимает 59-е место. Вторым по темпам прироста стал СЭБ Банк, объем активов которого с начала года увеличился на 64% (+24 позиции, 79-о места на 1 ноября 2020 года). Третьим по приросту активов в 2020 году стал Креди Агриколь КИБ, а объем его активов вырос на 52% (86-е место на 1 ноября 2020 года, +20 позиции). Также высокими темпами прироста в январе-октябре характеризовался Банк ДОМ.РФ, объем активов которого увеличился на 51% (25-е место на 1 ноября 2020 года, +4 позиции). Стоит отметить, что пять из десяти банков с наибольшим приростом в январе-октябре являются банки с иностранным участием и большая часть прироста активов у этих банков связана с ростом межбанковского кредитования.

Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-октябре 2020 года БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы которого сократились на 62%. Значительное снижение активов у этого банка стало следствием продажи крупного пакета облигаций. На фоне снижение активов банк опустился в рейтинге на 33 позиции и занимает 64-е место. Вторым по темпам снижения в 2020 году стал Банк Возрождение, сокращение активов у которого составило 24,2%. В текущем Банк Возрождение занимает 39-е место, хотя на 1 января был 34-м. Третье место по темпам снижения из числа крупнейших занял Запсибкомбанк, активы которого с начала года сократились на 23,8%, что привело к потере 13-и позиций (63-е место в текущем рейтинге). Доля прибыльных российских банков из топ-200 выросла до 87%

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 ноября 2020 года располагал активами в размере 34,4 триллиона рублей или 31,1% суммарных активов банков в рейтинге. С начал года (январь-октябрь) активы у Сбербанка выросли на 17% или на 5 триллионов рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов с начала года на 15% или на 2,2 триллиона рублей.

Рейтинг банков по объему активов на 1 ноября 2020 года в PDF-формате >>