МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Отток валютных вкладов из крупных российских банков в ноябре значительно замедлился по сравнению с октябрем: россияне в прошлом месяце забрали с них 151,2 миллиона долларов против 858,4 миллиона долларов в октябре, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ. Сбербанк рассказал, когда россияне начнут возвращать валюту на вклады

Наибольший отток со вкладов наблюдался в Альфа-банке (106,8 миллиона долларов), Сбербанке (52,6 миллиона долларов), банках "Юникредит" (25,8 миллиона долларов) и "Открытие" (25 миллионов долларов).

В целом по банковской системе с валютных вкладов сняли 199,5 миллиона долларов. При этом россияне продолжили перекладывать деньги с традиционных депозитов на текущие счета: в ноябре они пополнились на 1,5 миллиарда долларов.

Россияне забирают валюту со вкладов одиннадцатый месяц подряд. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда в целом по банковской системе за один месяц сняли 4,5 миллиарда долларов.