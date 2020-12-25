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https://1prime.ru/banks/20201225/832673988.html
Данные ЦБ показали, что происходит с валютными вкладами
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Отток валютных вкладов из крупных российских банков в ноябре значительно замедлился по сравнению с октябрем: россияне в прошлом месяце забрали с них 151,2 миллиона долларов против... ПРАЙМ, 25.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Отток валютных вкладов из крупных российских банков в ноябре значительно замедлился по сравнению с октябрем: россияне в прошлом месяце забрали с них 151,2 миллиона долларов против 858,4 миллиона долларов в октябре, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ.
Наибольший отток со вкладов наблюдался в Альфа-банке (106,8 миллиона долларов), Сбербанке (52,6 миллиона долларов), банках "Юникредит" (25,8 миллиона долларов) и "Открытие" (25 миллионов долларов).
В целом по банковской системе с валютных вкладов сняли 199,5 миллиона долларов. При этом россияне продолжили перекладывать деньги с традиционных депозитов на текущие счета: в ноябре они пополнились на 1,5 миллиарда долларов.
Россияне забирают валюту со вкладов одиннадцатый месяц подряд. Рекордным по оттоку средств с валютных вкладов пока еще остается март, когда в целом по банковской системе за один месяц сняли 4,5 миллиарда долларов.