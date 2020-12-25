МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские банки за счет снижения советом директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ставок страховых взносов смогут сэкономить около 75 миллиардов рублей, заявил РИА Новости глава госкорпорации Юрий Исаев. АСВ продлевает действие сниженных ставок страховых взносов банков

Совет директоров АСВ весной принял решение снизить до конца года ставку взносов банков в фонд страхования вкладов до 0,1% с 0,15%. Кроме того, решением совета были снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — до 25% с 50% и до 300% с 500% базовой ставки соответственно. Во вторник данные послабления были продлены на первую половину 2021 года.

"Всего, по нашим расчетам, за год экономия на взносах в фонд составит около 75 миллиардов рублей", — ответил Исаев на вопрос, сколько банки сэкономят средств в 2020 году на предоставленном послаблении.

По его словам, за три квартала кредитные организации уже сэкономили на взносах в фонд порядка 56 миллиардов рублей, что составляет около 5% всей прибыли сектора за соответствующий период.

"Действительно, решение совета директоров позволило снизить нагрузку на банки в период, когда банкам это было необходимо. Высвободившиеся средства банки смогли направить на реструктуризацию и выдачу новых кредитов населению, поддержку кредитования экономики", — говорит глава АСВ.

Исаев добавил, что послабления, которые были предоставлены банкам для борьбы с последствиями пандемии, постепенно уходят, поэтому и АСВ до 1 мая должно будет представить совету директоров предложения о целесообразности возвращения к нормальному уровню ставок.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.