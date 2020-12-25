МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обсуждает с ответственными ведомствами организацию выплат страхового возмещения вкладчикам рухнувших банков через портал госуслуг, заявил в интервью РИА Новости глава госкорпорации Юрий Исаев. Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

"Мы видим возможность проведения таких выплат, например, через портал Госуслуг. Мы к этому идем. Очень напряженно – в хорошем смысле – взаимодействуем с ответственными ведомствами. Работа непростая, требует изменения законодательства, а это всегда нужно 10 раз просчитать, чтобы ничего упустить. Сейчас система страхования вкладов работает без сбоев, и должна так работать и впредь", — сказал он.

Кроме того, в настоящее время агентство уже опробовало сервис по выплатам в дистанционном режиме через Сбербанк. По словам главы АСВ, этот сервис уже смог доказать свою эффективность, и другие банки тоже двигаются по этому пути. "В течение года-двух мы должны будем к цифровой модели прийти", — считает Исаев.

Также он напомнил, что уже выплаты в удаленном режиме могут получить те вкладчики, которые открыли вклады через маркетплейс ЦБ. Это возможно, поскольку необходимые для осуществления выплаты уже собраны в базе данных маркетплейса.

Несмотря на развитие цифровых каналов компенсаций, АСВ не планирует сворачивать выплаты в офисах банков-агентов. "Большинство наших вкладчиков пока относится к категории вкладчиков, которые ходят в офисы банка и общаются с операционистами. Поэтому сервис, предоставляемый банками-агентами, мы в любом случае сохраним. А для тех, кто захочет перейти к цифровым технологиям, либо уже перешел, мы будем запускать новые сервисы", — заверил Исаев.

Московская биржа запустила 15 октября маркетплейс финансовых услуг для физических лиц "Финуслуги". Это сервис, который даст возможность гражданам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных банков и финансовых организаций. На первом этапе здесь доступны банковские вклады, в планах предложить в этом году продукт клиентам ОСАГО, в следующем году — кредитные продукты.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.