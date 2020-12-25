МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россияне в текущем году продолжили наращивать средний размер вклада — с начала года он вырос до 190 с 172 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. Семь из ста россиян хотят забрать вклады из банка

"Весенние ограничения, связанные с пандемией, привели к тому, что не только доходы снизились, но и расходы. И мы видим, что вкладчики в ситуации неопределенности стремятся к тому, чтобы больше сберегать, чем тратить. Темпы роста вкладов в этом году, конечно, ниже, чем в прошлом, однако средний размер вклада вырос – со 172 до 190 тысяч рублей", — рассказал он.

Исаев добавил, что АСВ также наблюдает переток определенный части средств в инвестиционные инструменты, однако вклады остаются предпочтительным способом сбережения средств для большинства населения.

"Они понятны, надежны и защищены системой страхования вкладов. Всегда спокойнее знать, что накопленное не пропадет, а инвестиционные инструменты требуют не только смелости, но и профессионализма. И пока они не страхуются – можно заработать хорошо, но можно и прилично потерять", — пояснил глава АСВ.

По данным ЦБ, средства россиян в банках в ноябре выросли на 0,7%, а с начала года — на 2,1% и на 1 декабря составили 32,5 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.