МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Представитель банка "Открытие" сообщил в арбитражном суде Москвы, что экс-акционер Бинбанка Михаил Гуцериев по мировому соглашению с "Открытием" выплатит банку более 14,2 миллиарда рублей двумя платежами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РБК назвал сумму мирового соглашения Гуцериева и "Открытия"

По словам юриста, первый платеж на сумму 10 миллиардов рублей банк должен получить до 15 июня 2021 года.

Суд в пятницу рассматривает иск ЦБ РФ в интересах "Открытия" о взыскании с основного акционера Микаила Шишханова, Гуцериева и четырех других бывших контролирующих лиц Бинбанка более 85,4 миллиарда рублей.

"Открытие" и Гуцериев просят суд утвердить мировое соглашение. Солидарные требования к остальным ответчикам после этого уменьшатся на 14,2 миллиарда рублей.