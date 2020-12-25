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2020
https://1prime.ru/banks/20201225/832676152.html
Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 6,3 миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 декабря составил 6,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 25.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 декабря составил 6,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Как сообщал Минфин РФ, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года составит 50,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться 2,2 миллиарда рублей.
Помимо этого, ЦБ РФ с 1 октября дополнительно продает на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку, а с 26 октября начал продажу валюты и от сделки по "Аэрофлоту". При этом регулятор ограничил ежедневные объемы этих продаж 4 миллиардами рублей. Дополнительные продажи валюты ЦБ планировал осуществлять по 30 декабря.