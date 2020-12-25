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Вклады россиян в Сбербанке достигли рекордного уровня
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Вклады россиян в Сбербанке достигли в декабре рекордного уровня в 15 триллионов рублей, рассказал глава кредитной организации Герман Греф. "У нас и доля вкладов, и объем вкладов... ПРАЙМ, 25.12.2020
инвестиции, вклады, сбербанк, россия, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вклады россиян в Сбербанке достигли в декабре рекордного уровня в 15 триллионов рублей, рассказал глава кредитной организации Герман Греф.
"У нас и доля вкладов, и объем вкладов растут. Мы достигли в декабре месяце рекордной за все время для себя цифры в 15 триллионов рублей, за всю историю", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Греф добавил, что здесь он не видит никаких драматических сценариев. "Происходят структурные изменения, которые происходят в странах с низкой инфляцией. Мы постепенно перемещаемся в ранг таких стран…. Мы живем в непривычных для нас условиях низкой инфляции, потребительское поведение людей и сберегательное поведение людей, конечно, меняется. Люди начинают больше размещать средств на текущих счетах и пытаться искать новые инструменты для инвестирования, чтобы повышать свою доходность. Это является абсолютно рациональной моделью поведения, мы к такой модели поведения готовы", — заверил банкир.
По данным ЦБ, средства россиян в банках в ноябре выросли на 0,7%, а с начала года — на 2,1% и на 1 декабря составили 32,5 триллиона рублей.