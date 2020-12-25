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https://1prime.ru/banks/20201225/832679798.html
Банк России назначил Германа Зубарева зампредом по кибербезопасности
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Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман Зубарев, до этого... ПРАЙМ, 25.12.2020
кибербезопасность, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман Зубарев, до этого работавший советником главы регулятора, сообщил ЦБ.
"Герман Зубарев назначен заместителем председателя Банка России. Назначение вступит в действие с 25 декабря. Герман Зубарев будет курировать департамент безопасности и департамент информационной безопасности", — говорится в сообщении.
Зубарев, которому сейчас немногим более 40 лет, в Банке России работает с 2012 года, в том числе с 2017 года — советником председателя. До этого, как отмечается в биографической справке ЦБ, он занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти РФ. В 2000 году получил высшее образование по специальности "юриспруденция", в 2007 году — по специальности "государственное и муниципальное управление".
"Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР", — уточнил ЦБ.