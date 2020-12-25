МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман Зубарев, до этого работавший советником главы регулятора, сообщил ЦБ. Расширены полномочия Центробанка в отношении участников финрынка

"Герман Зубарев назначен заместителем председателя Банка России. Назначение вступит в действие с 25 декабря. Герман Зубарев будет курировать департамент безопасности и департамент информационной безопасности", — говорится в сообщении.

Зубарев, которому сейчас немногим более 40 лет, в Банке России работает с 2012 года, в том числе с 2017 года — советником председателя. До этого, как отмечается в биографической справке ЦБ, он занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти РФ. В 2000 году получил высшее образование по специальности "юриспруденция", в 2007 году — по специальности "государственное и муниципальное управление".

"Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР", — уточнил ЦБ.