МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские брокеры с 1 января будут раскрывать дополнительную информацию неопытным клиентам, совершающим сделки, говорится в сообщении Банка России. Сбербанк отменит продажи сложных продуктов неквалифицированным инвесторам

"С 1 января 2021 года по закону о рынке ценных бумаг брокеры перед исполнением поручения клиента — неквалифицированного инвестора должны будут раскрывать ему дополнительную информацию о сделке. Как именно это надо делать, прописано в базовом стандарте совершения операций брокером, новую редакцию которого утвердил Банк России", — указывается там.

Так, участников рынка обязывают сообщать о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или производных финансовых инструментов, вознаграждении брокера, о других расходах — в частности, комиссиях клиринговой организации и биржи. А если эта информация есть в нескольких источниках (например, цена одной бумаги на разных биржах), то для представления данных клиенту брокер должен выбрать один, действуя при этом "максимально разумно и добросовестно", указывается там же.

"Брокер может повторно не предоставлять информацию о ценах, если он одновременно является инвестиционным советником и уже давал эти данные клиенту в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. В стандарте рассмотрены и другие случаи, когда брокер может не сообщать такие данные перед каждой сделкой, если это невозможно по независящим от брокера причинам", — добавляют в сообщении. Набиуллина призвала запретить банкам "впаривать" ненужные продукты

Также по закону, если брокер не выполнил обязанность в отношении такого раскрытия информации и из-за этого клиент получил убыток, "пострадавший" может потребовать возмещения через суд, обращает внимание регулятор.

В сообщении также описывается текущая ситуация — сейчас брокеры не обязаны раскрывать клиенту информацию о ценах спроса и предложения перед каждой сделкой. При этом многие брокеры в отношении биржевых бумаг делают это добровольно — как правило, через приложения или торговые терминалы. А о тарифах, комиссиях и расходах брокеры сообщают при заключении договора с клиентом.