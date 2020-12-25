Центробанк сообщил, о чём брокеры должны информировать неопытных клиентов
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские брокеры с 1 января будут раскрывать дополнительную информацию неопытным клиентам, совершающим сделки, говорится в сообщении Банка России.
"С 1 января 2021 года по закону о рынке ценных бумаг брокеры перед исполнением поручения клиента — неквалифицированного инвестора должны будут раскрывать ему дополнительную информацию о сделке. Как именно это надо делать, прописано в базовом стандарте совершения операций брокером, новую редакцию которого утвердил Банк России", — указывается там.
Так, участников рынка обязывают сообщать о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или производных финансовых инструментов, вознаграждении брокера, о других расходах — в частности, комиссиях клиринговой организации и биржи. А если эта информация есть в нескольких источниках (например, цена одной бумаги на разных биржах), то для представления данных клиенту брокер должен выбрать один, действуя при этом "максимально разумно и добросовестно", указывается там же.
"Брокер может повторно не предоставлять информацию о ценах, если он одновременно является инвестиционным советником и уже давал эти данные клиенту в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. В стандарте рассмотрены и другие случаи, когда брокер может не сообщать такие данные перед каждой сделкой, если это невозможно по независящим от брокера причинам", — добавляют в сообщении.
Также по закону, если брокер не выполнил обязанность в отношении такого раскрытия информации и из-за этого клиент получил убыток, "пострадавший" может потребовать возмещения через суд, обращает внимание регулятор.
В сообщении также описывается текущая ситуация — сейчас брокеры не обязаны раскрывать клиенту информацию о ценах спроса и предложения перед каждой сделкой. При этом многие брокеры в отношении биржевых бумаг делают это добровольно — как правило, через приложения или торговые терминалы. А о тарифах, комиссиях и расходах брокеры сообщают при заключении договора с клиентом.
https://1prime.ru/banks/20201225/832682234.html