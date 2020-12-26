МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рост числа мошенничеств с банковскими гарантиями по разным схемам наблюдается в России в последнее время, это связано в том числе с их востребованностью, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. Центробанк установил неопытным инвесторам лимит на покупку активов

"Учитывая, что в последнее время растет востребованность самих банковских гарантий, наблюдается рост числа мошеннических действий в этой сфере", — говорит эксперт. Так, действует большое число мошенников, которые объявляют себя посредниками, представляющими интересы банков; встречаются случаи, когда гарантия предоставляется уже с нарушением требований законодательства, привела Свечникова распространенные виды махинаций в этой сфере.

"Так, гарантия может быть выдана на большую сумму, чем это требует норматив ЦБ. В ряде случаев гарантии могут быть не внесены в соответствующий реестр, что тоже может свидетельствовать о мошенничестве", — добавила эксперт. И, в конце концов, попросту банки, не обладая лицензией ЦБ на соответствующий вид деятельности, могут тем не менее предлагать услуги выдачи банковской гарантии.

По словам доцента кафедры, внедрение электронных банковских гарантий позволит снизить число мошенничеств в рассматриваемой сфере. С ней согласен адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. "Тренд на развитие цифровых платформ для банковских услуг положительно повлияет на прозрачность, доступность и достоверность таких услуг, так как в бумажном виде предоставляемые гарантии требуют дополнительной проверки либо несут риски их недостоверности", — указал юрист. Центробанк сообщил, о чём брокеры должны информировать неопытных клиентов

Так, по словам зампредседателя правления — директора кредитного управления Федерального банковского союза (ФБС) Андрея Бондаря, банки переходят на электронные банковские гарантии (ЭБГ), которые выдают в виде специального файла, усиленного электронной цифровой подписью (ЭЦП) банка-гаранта. "О мошенничестве в этом случае говорить не приходится — процедура высокотехнологична и исключает любые попытки махинаций", — указал эксперт.

Бондарь добавил также, что банковские гарантии, выданные в соответствии с 223-ФЗ (законом "О закупках…"), не отражаются в реестре, но верифицируются заказчиком путем письменного запроса в банк или сообщением в системе SWIFT, что также исключает мошенничество, но все же оставляет некоторую брешь в системе.