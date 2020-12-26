МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российские банки в ноябре сократили выдачу кредитных карт сразу на 8,2% по сравнению с октябрем, выдав минимальное с июня количество "пластика" — 691,4 тысячи карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Россияне все чаще не забирают пластиковые карты из Сбербанка

При этом, по данным компании, выдача кредиток сокращается второй месяц подряд, однако если за октябрь банки оформили лишь на 1,4% меньше новых карт в месячном выражении, то уже в ноябре выдачи сократились на 8,2%.

Одновременно впервые с июля уменьшился и средний кредитный лимит по картам — на 4,6%, до 66,2 тысячи рублей. В результате денежный объем выдачи кредитных карт в ноябре снизился более чем на 12% по сравнению с предшествовавшим месяцем — до 45,8 миллиарда рублей.

"Кредиторы изменили не только свои процессы в области одобрения заявок на кредитные карты, но и изменили свои лимитные политики, ограничивающие величину устанавливаемого по карте кредитного лимита. Скорее всего, такие изменения сделаны в целях управления кредитными рисками и являются мероприятиями по снижению возможных потерь в будущем, так как кредитная карта была и остается наиболее сложным видом банковского кредита для потребителей", — пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Россиян могут лишить банковских карт

При этом до конца года эксперт не ждет каких-либо существенных изменений в динамике выдачи кредитных карт.

По данным ЦБ, российские банки в ноябре в целом нарастили розничное кредитование на 0,7%, а на начало декабря долги граждан перед кредитными организациями почти достигли 20 триллионов рублей.